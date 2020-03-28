«Бавария» собирается предложить 100 миллионов евро за Тер Штегена Мюнхенский клуб ищет нового вратаря, поскольку не может согласовать новый контракт с Нойером.

Появилась новая информация по поводу возможного перехода Марка-Андре Тер Штегена в мюнхенскую «Баварию». Британская газета The Daily Mirror сообщает, что чемпионы Германии готовы предложить «Барселоне» 100 миллионов евро за 27-летнего немецкого голкипера.

Если этот трансфер осуществиться, то Тер Штеген станет самым дорогим вратарем в истории мирового футбола. Напомним, что в 2018 году «Челси» приобрел у «Атлетика» Кепу Аррисабалагу за 80 млн евро.

Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что «Бавария» не может согласовать новый контракт со своим основным голкипером Мануэлем Нойером.

Тер Штеген перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2014 года за 12 миллионов евро. Всего на его счету 224 матча за сине-гранатовых. Немец пропустил 206 голов и 94 раза сыграл «на ноль». В нынешнем сезоне в активе голкипера 26 матчей в чемпионате Испании, 8 из которых были «сухими».