Семин пожелал здоровья Лещенко: Пусть долго звучит «День Победы» - Советский спорт
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28 марта 2020 19:13ФутболШарафудинов Виктор

Семин пожелал здоровья Лещенко: Пусть долго звучит «День Победы»

Ранее у знаменитого певца обнаружили коронавирус.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин на своей странице в инстаграме пожелал скорейшего выздоровления певцу Льву Лещенко.

«Лев Валерьянович, выздоравливай! – написал Семин. – Пусть долго звучит «День Победы». Это наша любимая песня после побед. Здоровья всем! Будем благоразумны в час испытаний!»

26 марта стало известно о том, что состояние 78-летнего Лещенко улучшилось. Певца перевели из реанимации в обычную палату.

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