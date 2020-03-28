Семин пожелал здоровья Лещенко: Пусть долго звучит «День Победы» Ранее у знаменитого певца обнаружили коронавирус.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин на своей странице в инстаграме пожелал скорейшего выздоровления певцу Льву Лещенко.

«Лев Валерьянович, выздоравливай! – написал Семин. – Пусть долго звучит «День Победы». Это наша любимая песня после побед. Здоровья всем! Будем благоразумны в час испытаний!»

26 марта стало известно о том, что состояние 78-летнего Лещенко улучшилось. Певца перевели из реанимации в обычную палату.