При тушении пожара возле «Ростов Арены» погиб пожарный Факт гибели подтвердили в МЧС.

В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона возле стадиона «Ростов Арена» продолжают тушить пожар. В ходе масштабной операции погиб один из пожарных.

Факт гибели подтвердили в донском главке МЧС России, сообщает 1Rnd.ru

«Сейчас выясняются подробности и обстоятельства гибели пожарного», – заявили в пресс-службе донского МЧС.

Сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в 13:52. Загорелись камыши. Огонь охватил более 1000 квадратных метров. В настоящее время в пожаротушении задействован вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Работе пожарных мешает сильный порывистый ветер.

В МЧС заявляли о том, что домашнему стадиону ФК «Ростов» ничего не угрожает.