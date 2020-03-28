Canal+ отказался выплачивать 110 миллионов евро французской лиге

L'Equipe сообщает, что руководство французского Canal+ отказалось выплачивать Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) очередной взнос в 110 миллионов евро за трансляции матчей лиги 1. Эти деньги должны были быть в последствии распределены между французскими клубами. Перевод в LFP ждали 5 апреля.
Всего по контракту с LFP Canal+ обязан выплачивать 558 миллионов евро за сезон (548 миллионов за матчи лиги 1 и 10 млн за матчи лиги 2). Еще 201 миллион выплачивает другая телекомпания beIN Sports (189 и 12).
L'Equipe подчеркивает, что телекомпании могут отказаться платить всю сумму даже в том случае, если соревнования удастся возобновить.
Напомним, что чемпионат Франции был приостановлен 13 марта после 28 туров из 38.
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