Национальная служба здравоохранения Англии будет использовать стадион «Манчестер Сити» Чемпион АПЛ присоединился к борьбе с коронавирусом.

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что «Манчестер Сити» передал свой стадион «Этихад» в пользование Национальной службе здравоохранения Англии.

Медики будут использовать офисы, ложи и конференц-залы. На стадионе будут проводить обучение врачей и медсестер в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Сегодня 28 марта количество умерших от последствий коронавирусной инфекции в Великобритании превысило одну тысячу человек. Всего на территории Соединенного Королевства диагноз COVID-19 подтвержден у 17 089 человек, выздоровели 135, скончались 1019.