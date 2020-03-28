«Барселона» приобрела 30 тысяч масок для департамента здравоохранения Каталонии За предыдущие сутки от последствий инфекции в Испании скончались 832 человека.

Футбольный клуб «Барселона» на своем официальном сайте сообщил о том, что пожертвует департаменту здравоохранения Каталонии 30 тысяч масок в рамках кампании по борьбе с распространениям COVID-19.

Напомним, что ранее солидные финансовые пожертвования больницам Барселоны сделали главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и капитан сине-гранатовых Лионель Месси.

По состоянию на утро 28 марта в Испании от последствий инфекции в общей сложности умерли 5 694 человека, а число подтвержденных заражений увеличилось до 72 248. Сутки 27 марта установили печальный рекорд с момента начала пандемии – 832 смерти.