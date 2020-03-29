Жена Боккетти: В Италии также гуляли до последнего, пока военные машины не начали вывозить тела Количество пострадавших от пандемии продолжает расти.

Супруга бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, Екатерина Мальцева, осудила поведение москвичей во время пандемии коронавируса.

«А Москва все не спит и не сидит дома. Вы все на каникулах, какие же молодцы, ребят!

Почему вместе с каникулами не закрыли гостиницы и санатории на юге?! Почему сразу не закрыть авиасообщение по России и не перекрыть дороги вместе с этими каникулами.

Сука, в Италии, ребята, так же все начиналось, гуляли до последнего, пока военные машины не начали вывозить тела.

Вы устали, конечно! Вы работаете! Ну отдохните вы по домам и квартирам. Взрослые же дяди и тети.

Мы в Москве уже третью неделю на карантине, мы «гуляем» дома. И не скучно с тремя детьми, знаете?! А те, кто без детей, так это ж отпуск мечты! Книги читайте, онлайн-курсы, занимайтесь спортом, но вам нужно бухнуть, вам нужно проветрить перышки.

Площадки на районе кишат — родители, вы молодцы! Можно и к подружкам на чай! А можно после ваших трипов в Европу и не сидеть на карантине.

Президент сказал: можем справиться меньше чем за 2-3 месяца. Да мы с вами полгода будем так сидеть!!! Из-за таких вот прогулочек! Пожалейте врачей, себя, стариков!

Я мужа и маму хочу увидеть скорее, а не через год. Не, я не нагнетаю, не учу вас, «ребят». Просто 24 часа в сутки на связи с мужем и понимаю, что происходит. Как же тут не злиться», — написала Екатерина в Instagram.

Напомним, заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.