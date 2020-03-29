Шарль Каборе: «Динамо» находилось в хорошей форме. Жаль, что сейчас у нас вынужденная пауза Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса.

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе выразил сожаление по поводу вынужденной паузы в чемпионате России, так как, по его мнению, бело-голубые находились в хорошей форме.

«Команда находилась в хорошей форме, весьма здорово поработали на сборах и очень жаль, что сейчас у нас вынужденная пауза. Но это форс-мажор, проблема общая для всего мира, и мы сейчас должны быть одной командой, чтобы противостоять общей беде.

Свободное время провожу с семьей, детьми, смотрю телевизор, фильмы и сериалы», — цитирует Каборе официальный сайт «Динамо».

Напомним, РПЛ была приостановлена после 22 туров. Динамовцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. После возобновления чемпионата после зимней паузы бело-голубые проиграли «Спартаку» (0:2), а затем взяли верх над «Тамбовом» (1:0) и «Ахматом» (3:2).

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.