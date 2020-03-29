Шарль Каборе: «Динамо» находилось в хорошей форме. Жаль, что сейчас у нас вынужденная пауза - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 марта 2020 07:52ФутболНечаев Юрий

Шарль Каборе: «Динамо» находилось в хорошей форме. Жаль, что сейчас у нас вынужденная пауза

Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса.

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе выразил сожаление по поводу вынужденной паузы в чемпионате России, так как, по его мнению, бело-голубые находились в хорошей форме.

«Команда находилась в хорошей форме, весьма здорово поработали на сборах и очень жаль, что сейчас у нас вынужденная пауза. Но это форс-мажор, проблема общая для всего мира, и мы сейчас должны быть одной командой, чтобы противостоять общей беде.

Свободное время провожу с семьей, детьми, смотрю телевизор, фильмы и сериалы», — цитирует Каборе официальный сайт «Динамо».

Напомним, РПЛ была приостановлена после 22 туров. Динамовцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. После возобновления чемпионата после зимней паузы бело-голубые проиграли «Спартаку» (0:2), а затем взяли верх над «Тамбовом» (1:0) и «Ахматом» (3:2).

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.

«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон
Роман Зобнин: Попав в «Спартак», не мог привыкнуть к красно-белым цветам Полузащитник «Спартака», находящийся в эти дни, как и вся команда, на карантине, ответил на вопросы болельщиков. 27.03.2020 16:00 Футбол Григорьевская Юлия
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Алексей Олейник: Люди тренировались даже в закрытых камерах тюрем (видео) Уайт рассказал, как обстоит ситуация с боем Нурмагомедов – Фергюсон Нурмагомедов – о пандемии коронавируса: На самом деле все очень даже серьезно
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Вадим Кудако: Отец оставляет мне продукты под дверью Будни хоккеиста на карантине… 25.03.2020 11:00 Хоккей Кузютина Елена
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
08:42 Футбол Джейми Каррагер: Лучшие за последние 20 лет тренеры — это Гвардиола и Моуринью
08:27 Футбол Рио Фердинанд: Если у АПЛ нет немедленного решения, тогда этот сезон нужно признать недействительным
08:03 Футбол Защитник «Лацио» Фелипе может перейти в «Баварию»
07:52 Футбол Шарль Каборе: «Динамо» находилось в хорошей форме. Жаль, что сейчас у нас вынужденная пауза
07:34 Футбол Жена Боккетти: В Италии также гуляли до последнего, пока военные машины не начали вывозить тела
07:21 Футбол Тер Штеген рассказал, чем занимается на карантине
06:41 Баскетбол У владельца «Нью-Йорка» обнаружен коронавирус
06:25 Футбол Бывший вратарь «Барселоны» и сборной Турции Речбер заразился коронавирусом
06:10 Олимпиада Церемония открытия Олимпиады в Токио может пройти 23 июля 2021 года
01:53 Футбол Дженнаро Гаттузо: Призываю вас остаться дома
01:37 Хоккей Алексей Терещенко: Без «Йокерита» и «Барыса» это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина
01:18 Футбол Жоан Капдевила – о причинах провала ЦСКА в еврокубках: Мне кажется, все дело в финансовых средствах
01:00 Футбол Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании
00:47 Бокс Оскар Де Ла Хойа пожертвовал 250 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом
00:31 Футбол Жоан Капдевила: Самое главное для Смолова - продолжать прогрессировать
00:16 Хоккей Артемий Панарин: Привет, фанаты «Рейнджерс», скучаю по вам, парни (видео)
23:54 Биатлон Мартен Фуркад: Быть тренером? Это не то, как я хотел бы выразить себя
23:51 Футбол Диего Годин: Мы продолжали играть, пока ситуация не вышла из под контроля
23:34 Футбол «Барселона» приобрела 30 тысяч масок для департамента здравоохранения Каталонии
23:33 Хоккей «Аризона» заинтересована в форварде Барабанове
Золотой дождь от Трампа: американцы получат по 260 тысяч рублей ($3,4 тыс). А мы?
Неделя в Башкирии: кризис в маске, рубль в каске, жизнь в опаске
В Омске обнаружили первых зараженных коронавирусом
Осторожно, фейк! Как мировая инфодемия добралась до Нижнего Тагила
В Петрозаводске перестанет ходить общественный транспорт
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика