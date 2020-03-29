Защитник «Лацио» Фелипе может перейти в «Баварию» Контракт игрока с римским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Защитник «Лацио» Луиз Фелипе привлек внимание мюнхенской «Баварии».

Об этом сообщает Tuttosport. По информации источника, римляне не хотят продавать игрока и готовы поднять ему зарплату, чтобы удержать в команде.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что интерес к бразильцу проявляет «Барселона».

Напомним, Фелипе выступает за «Лацио» с 2017 года. В текущем сезоне 22-летний футболист провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В послужном списке игрока два матча за сборную Бразилии возраста до 20 лет.