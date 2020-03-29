Рио Фердинанд: Если у АПЛ нет немедленного решения, тогда этот сезон нужно признать недействительным Чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение о том, стоит ли продолжать текущий сезон.

«Футбол — это всего лишь игра. Я считаю, если у руководства АПЛ нет немедленного решения, тогда этот сезон нужно признать недействительным и в следующем сезоне начать заново.

Многие люди, такие как болельщики «Ливерпуля», скажут, что я так говорю потому, что не хочу, чтобы они выиграли лигу, но, какое бы решение ты ни принял, всегда найдутся недовольные. В первую очередь нужно думать о здоровье людей», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

Напомним, в Англии сезон был прерван после 29-го тура (некоторые команды успели провести по 28 матчей). Единоличным лидером турнира является «Ливерпуль», набравший 82 очка и опережающий идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков. В 29 встречах команда Юргена Клоппа одержала 27 побед, и по одному разу проиграла и сыграла вничью. На третьей строчке расположился «Лестер», набравший 53 очка.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.