Источник: Двукратный победитель Лиги чемпионов Шакири может перейти в ЦСКА Красно-синим предстоит выдержать конкуренцию со стороны других клубов.

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири летом намерен покинуть английский клуб.

Швейцарца не устраивает количество игрового времени в команде Юргена Клоппа. По информации Football Insider, интерес к игроку проявляет столичный ЦСКА. Как сообщает источник, кроме москвичей на Шакири претендуют «Севилья» и «Рома».

Напомним, швейцарец перешел в «Ливерпуль» из «Сток Сити» в 2018 году. В текущем сезоне он провел за клуб 10 матчей, забив один гол. Ранее футболист выступал за такие клубы как «Интер» и «Баварией».

Шакири дважды выигрывал Лигу чемпионов (с «Ливерпулем» и «Баварией»).

За сборную Швейцарии 28-летний футболист провел 80 матчей и забил 22 гола.