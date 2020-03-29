«Интер» передумал покупать Видаля Контракт игрока с «Барселоной» истекает в июне 2021 года.

Миланский «Интер» утратил интерес к полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю.

По информации El Mundo Deportivo, в январе главный тренер итальянского клуба Антонио Конте общался с игроком, но переход не состоялся, и миланцы больше не заинтересованы в услугах чилийца.

Напомним, Видаль перешел в «Барселону» в 2018 году. В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел за клуб 31 матч, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Чемпионат Италии, как и большинство европейских первенств, прерван из-за коронавируса. После 26 сыгранных туров таблицу возглавляет «Ювентус», набравший 63 очка. «Интер» расположился на третьей строчке. В активе команды 54 очка после 25 проведенных игр.