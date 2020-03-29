Навас потратил 200 тысяч долларов на возвращение в Коста-Рику Голкипер заплатил такую сумму из-за распространения пандемии коронавируса в мире.

Вратарь французского «ПСЖ» Кейлор Навас заплатил 200 тыс. долларов, чтобы вернуться на родину в Коста-Рику.

В такую сумму ему обошелся только перелет, сообщает ESPN. В разгар пандемии коронавируса футболист принял решение перевезти свою семью из Европы. Ему предписано 14 дней пробыть в режиме самоизоляции, как этого требуют власти страны.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.