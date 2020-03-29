СМИ: «Реал» не планирует сокращать зарплаты из-за коронавируса Клубы несут убытки из-за пандемии.

Руководство «Реала» на планирует сокращать зарплаты сотрудников клуба из-за коронавируса.

Об этом сообщает издание As. По информации источника, руководство мадридцев рассчитывает, что нынешний сезон все же будет доигран, и это компенсирует те убытки, которые несет клуб в настоящее время.

Напомним, ранее руководство «Барселоны» приняло решение урезать зарплаты сотрудникам. При этом, как сообщали испанские СМИ, далеко не все футболисты каталонского клуба были согласны с такими мерами.

Чемпионат Испании был приостановлен из-за коронавируса.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.

В Испании зафиксировано более 64 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4858 человек погибли.