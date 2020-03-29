СМИ: «Реал» не планирует сокращать зарплаты из-за коронавируса

Руководство «Реала» на планирует сокращать зарплаты сотрудников клуба из-за коронавируса.
Об этом сообщает издание As. По информации источника, руководство мадридцев рассчитывает, что нынешний сезон все же будет доигран, и это компенсирует те убытки, которые несет клуб в настоящее время.
Напомним, ранее руководство «Барселоны» приняло решение урезать зарплаты сотрудникам. При этом, как сообщали испанские СМИ, далеко не все футболисты каталонского клуба были согласны с такими мерами.
Чемпионат Испании был приостановлен из-за коронавируса.
Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.
В Испании зафиксировано более 64 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4858 человек погибли.
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Мозякину предложили 40 миллионов. Он просил 60 Сергей Мозякин покидает «Металлург»? Капитана «сталеваров» не устраивает финансовая сторона предложенного клубом нового контракта. «Советскому спорту» стали известны детали переговоров. 26.03.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав Вирус их не изменит. «Барса» и «Реал» снова готовят трансферы на 100 миллионов Несмотря на тяжелое положение в экономике в связи с эпидемией коронавируса, суперклубы не хотят отказываться от безумных трат на трансферы 27.03.2020 09:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Капризов и Яшкин, до свидания! КХЛ объявила о завершении сезона Сезон-19/20 завершен. Досрочно. Президент КХЛ Алексей Морозов сделал соответствующее заявление на сайте лиги. О распределении мест будет сообщено дополнительно после заседания совета директоров. 25.03.2020 14:00 Хоккей Домрачев Владислав Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий Форвард «Химок» Дмитрий Барков: Сидеть в четырех стенах очень тяжело Игрок «Химок» рассказал, как проводит время на карантине, и пообещал продолжить борьбу за выход в РПЛ. 28.03.2020 13:00 Футбол Джума Иван