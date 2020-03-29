Английские клубы нацелились на игрока «Лилля» 22-летний защитник Габриэль может перейти в Английскую премьер-лигу.

«Челси» и «Эвертон» проявляют интерес к 22-летнему защитнику французского «Лилля» Габриэлю.

Английские клубы могут заплатить за бразильца не менее 35 млн евро, однако на игрока претендует также итальянский «Ювентус», сообщил на своей странице в Twitter журналист Данкан Каслс.

Контракт Габриэля с «Лиллем» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил один гол и получил три желтые карточки.