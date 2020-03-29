Министр спорта Италии: Возобновление сезона 3 мая нереально Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что возобновление чемпионата страны в начале мая маловероятно.

«Возобновление матчей 3 мая нереально. Завтра я предложу расширить блокировку спортивных соревнований всех уровней в течение апреля. Я также введу запрет на тренировочные занятия, в которые мы до этого не вмешивались.

Будут происходить серьезные перемены. Крупные клубы живут в пузыре, они существуют не по средствам, начиная с зарплаты игроков миллионеров. Они должны понимать, что после этого кризиса ничего не может быть, как прежде», - цитирует чиновника La Repubblica.

Напомним, в текущем сезоне в чемпионате Италии идет напряженная борьба за чемпионский титул. Во главе таблицы находится «Ювентус», набравший 63 очка. У занимающего второе место «Лацио» на одно очко меньше. Обе команды провели по 26 матчей. На третьем месте расположился «Интер», набравший 54 очка после 25 проведенных игр.

Чемпионат Италии, как и большинство других спортивных мероприятий, приостановлен из-за коронавируса.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.