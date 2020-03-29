Английский арбитр Тэйлор стал волонтером на период борьбы с коронавирусом - Советский спорт
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29 марта 2020 13:19ФутболНечаев Юрий

Английский арбитр Тэйлор стал волонтером на период борьбы с коронавирусом

Сезон в Англии приостановлен из-за пандемии.

Арбитр АПЛ Энтони Тэйлор стал волонтером на период пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что сестра Тэйлора, Кейт, работает врачом в Национальной службе здравоохранения Англии.

«Моя сестра вовлечена в борьбу с коронавирусом, это самое меньшее, что я мог сделать. Основное внимание уделяется транспортировке лекарств и оборудования из больниц или доставка покупок уязвимым людям. Много людей нуждаются в помощи. Чем больше людей смогут принять участие в помощи, тем лучше. Важно, чтобы люди следовали советам, оставались дома и сократили социальные контакты», — сказал Тэйлор.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 160 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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