«Наполи» вновь попытается продлить контракт с Руисом Полузащитник провел за неаполитанцев 72 матча.

«Наполи» готовит очередное предложение Фабиану Руису о продлении контракта.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo. Действующее соглашение 23-летнего полузащитника с итальянским клубом рассчитано до июня 2023 года.

Ранее агент игрока заявлял, что к Руису проявляют интерес сразу несколько топ-клубов. В СМИ появлялась информация о том, что в услугах футболиста заинтересованы «Барселона», «Манчестер Сити» и «Реал».

Напомним, Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» в 2018 году.

В 72 матчах за неаполитанцев он забил десять голов и сделал пять результативных передач.

В текущем сезоне Руис забил три гола и дважды ассистировал партнерам в 32 матчах.

В послужном списке игрока один мяч в шести играх за сборную Испании.