Доменико Тедеско: Невероятно впервые выйти на «Открытие Арену» Главный тренер «Спартака» поделился впечатлениями о своей первой игре на домашнем стадионе во главе команды.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско признался, что сильно нервничал перед первой игрой «красно-белых» на домашнем стадионе.

«Достаточно сильно нервничал. Это был первый матч за пределами Германии. Обычно много времени уходит на то, чтобы подготовиться к игре. Поэтому перед игрой нервничал. Но когда выходишь на поле, начинается игра, все уходит. Когда я впервые вышел на «Открытие Арену», это было невероятно. Чувствовать себя частью большой семьи — очень здорово», - сказал Тедеско в эфире группы «Спартака» «ВКонтакте».

Первенство РПЛ приостановлено как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. «Спартак» с 28-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице.