Евгений Ловчев: Мы самоизолировались в деревне, руки моем постоянно Обозреватель «Советского спорта» рассказал, как переживает пандемию.

- Евгений Серафимович, как вы там – самоизолировались?

- Живем в деревне, неподалеку от Рузы. Младшего сына Акима, ему 14, я забрал из школы еще за три дня до того, как объявили о закрытии всех школ. Забрал его и из хоккейной школы. В общем, прочувствовал ситуацию. С нами живет друг Акима по школе. Еще к нам приехала подруга моей жены Наташи. Вот такой дружной компанией и живем в некотором заточении.

Сидим дома, ни с кем не общаемся, да и общаться в нашей деревне особо не с кем. Магазины и рынок в ближайшем поселке работают, там целых три «Пятерочки». Вчера ездили – все есть, кроме разве что гречки. Но я гречку с детства не ем, так что в этом плане не сильно страдаю.

- Маски, перчатки носите?

- Моем руки постоянно. Когда ездили по магазинам и на рынок, я в машине остался, жена пошла за покупками. Маску и перчатки одела.