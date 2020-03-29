Доменико Тедеско о дисквалификации: Полностью доверяю своему штабу Главный тренер «Спартака» прокомментировал тот факт, что он пропустит следующую встречу первенства РПЛ.

Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско признался, что не видит проблемы в том, что следующий матч против тульского «Арсенала» он пропустит из-за дисквалификации.

«Я стараюсь забывать об этом, а вы напоминаете.. Я полностью доверяю штабу, мы вместе готовимся к играм. Все понимаем, в какой футбол хотим играть, все детали будут у ребят-помощников. Так что проблем не будет. Ну и опять же, мы не знаем, когда состоится этот матч», - сказал Тедеско в эфире группы «Спартака» «ВКонтакте».

Первенство РПЛ приостановлено как минимум до 10-го апреля из-за пандемии.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.