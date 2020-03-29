Доменико Тедеско: Пригласил бы в «Спартак» Пирло и Дель Пьеро Главный тренер «красно-белых» пожалел, что эти игроки уже закончили карьеру.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско признался, что не против был бы усилить состав команды бывшими игроками «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло и Алессандро Дель Пьеро. Специалист при этом отметил, что у молодежи «красно-белых» большое будущее.

« Мне очень нравится Пирло. Но он закончил карьеру. Он очень спокоен, владея мячом, отличный игрок в тактическом и техническом плане. Еще Дель Пьеро. Если бы мы могли вернуть им молодость, безусловно, я пригласил бы их в «Спартак», - сказал Тедеско в эфире группы «Спартак» «ВКонтакте».

Тренер добавил, что у всех игроков «красно-белых» есть шанс заиграть в Европе, пусть и не в Бундеслиге. По мнению Тедеско, у команды большой потенциал для роста