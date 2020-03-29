«Наполи» планирует продлить контракт с Руисом Испанца хотят в ближайшее межсезонье заполучить многие европейские гранды.

Итальянский «Наполи» намерен договориться о новом соглашении с полузащитником Фабианом Руисом, чтобы обезопасить себя от его возможного перехода.

Как отмечает Mundo Deportivo, купить 23-летнего полузащитника хотят «Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити». Контракт футболиста действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне Руис принял участие в 22-х матчах Серии А, забив два гола, отдав две результативные передачи и заработав две желтые карточки.