Вячеслав Колосков: Сезон следует завершить досрочно, если в конце апреля не будет перспектив Почетный президент РФС высказался о возможности возобновить чемпионат России.

Вячеслав Колосков считает, что в конце апреля необходимо принять окончательное решение по поводу завершения футбольного сезона-2019/20.

«Считаю, в конце апреля надо сесть и окончательно определиться: стоит нам играть дальше или нет, – заявил почетный президент РФС в интервью RT. – Если перспектив возобновить сезон не будет, его следует просто досрочно завершить, а новый начать, как и предполагалось, в июле. Я других вариантов не вижу. Дальше нет смысла затягивать. Если будет принято такое решение, соревнования во всех лигах просто объявят несостоявшимися.

С медалями делать ничего не нужно. Чемпион не будет объявлен. Также никто не вылетит из РПЛ. Повторюсь, сезон просто объявят несостоявшимся. Он прошел, но не завершился».

Напомним, что чемпионат России на данный момент официально приостановлен до 10 апреля. До 17 марта в турнире удалось провести 22 тура.

«Зенит» лидирует набрав 50 очков. У ближайших преследователей «Локомотива» и «Краснодара» по 41.