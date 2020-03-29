Зе Луиш надел женское платье Бывший игрок «Спартака» так поддержал челлендж в эпоху коронавируса.

Экс-форвард московского «Спартака», сейчас защищающий цвета «Порту», Зе Луиш принял участие в популярном челлендже с переодеванием.

Он переоделся в женское платье, согласно правилам, конкурса, что можно измениться в мгновение. Футболист поменялся образами со своей русской девушкой. В итоге футболист станцевал на камеру в откровенном боди и мини-шортах.

Зе Луиш был куплен «Спартаком» у «Браги» летом 2015-го года за 6,5 млн евро. Позже он был продан «Порту» за 10,75 млн евро.