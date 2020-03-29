«МЮ» продлит контракт с Матичем Манкунианцы планируют использовать опцию автоматического продления соглашения с игроком.

«МЮ» планирует продлить контракт с полузащитником Неманьей Матичем, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте.

Как сообщает на своей странице в Twitter известный журналист и инсайдер Никола Скира, англичане уже связались с агентом футболиста. Ранее Матич был недоволен своим положением и хотел уйти из команды, но зимой он стал крепким игроком основы.

В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.