В дортмундской «Боруссии» подтвердили, что готовы к уходу Санчо 20-летнего английского нападающего оценивают в 130 млн евро.

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что в клубе с пониманием отнесутся к решению Джейдона Санчо покинуть команду после завершения нынешнего сезона.

«Вы всегда должны уважать желания игрока, – рассказал Ватцке в интервью Bild. – Еще до начала пандемии коронавируса мы говорили о том, что хотели бы сохранить Джейдона в команде. Сейчас я могу заявить, что даже в условиях нынешнего кризиса богатым клуба не стоит надеяться на скидку. Мы не будем продавать футболистов дешевле их рыночной стоимости».

В августе 2017 года «Боруссия» приобрела Санчо у «Манчестер Сити» за 7,84 млн евро. В нынешнем сезоне англичанин забил 14 голов и сделал 16 результативных передач в 23 матчах немецкой бундеслиги.

Нынешняя трансферная стоимость футболиста сборной Англии оценивается в 130 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Санчо со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Челси» и «Баварии».