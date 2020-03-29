Максим Калиниченко: Завтра мир может поделиться на живых и на не очень живых Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал поведение людей во время пандемии коронавируса.

Бывший футболист Максим Калиниченко поделился мнением о ситуации с распространением COVID-19 в своем твиттере.

«Сегодня мир поделился на паникеров, тех кто сидит дома, и на умных, кому все по барабану. Завтра он может поделиться на живых и на не очень живых. Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие – посидите дома», – написал Калиниченко.

Калиниченко в прошлом выступал за «Днепр», московский «Спартак», «Таврию» и национальную сборную Украины (47 матчей и 7 голов).

В составе «Спартака» с 2000 по 2008 годы Максим сыграл 193 матча, забив 32 гола и сделав 32 результативные передачи.