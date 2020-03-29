«Интер» может продать Шкриньяра в «Манчестер Сити» из-за финансовых проблем Пандемия коронавируса существенно сократила доходы миланского клуба.

Calciomercato сообщает, что миланский «Интер» готов продать словацкого защитника Мартина Шкриньяра в «Манчестер Сити» за 80 миллионов евро, чтобы компенсировать убытки в условиях пандемии COVID-19.

В этой ситуации все зависит от того согласиться ли «Барселона» покупать у «Интера» аргентинского нападающего Луатаро Мартинеса. Если каталонцы откажутся от этого трансфера, «Интер» будет вынужден отпустить в «Манчестер Сити» Шкриньяра. В то же время сине-черные попробуют договориться о новом контракте с 34-летним уругвайцем Диего Годином.

Футболист сборной Словакии Шкриньяр перешел в «Интер» из «Сампдории» в июле 2017 года за 34 млн евро. В сезоне-2019/20 он сыграл 24 матча в серии А, сделав одну результативную передачу. Трансферная стоимость 25-летнего защитника оценивается в 60 миллионов евро.