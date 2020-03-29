Василий Уткин назвал Тину Канделаки жадной и бездарной Экс-телекомментатор Василий Уткин обрушился с гневной критикой на генерального продюсера спортивного телеканала «Матч-ТВ» Тину Каеделаки.

- Без спорта, бездарная женщина, плохо не федеральному каналу, а нам. Всем нам.

А ты, бездарная женщина, не можешь показать за неделю ничего более привлекающего внимание публики, чем спортивная программа канала Карусель - а именно утренняя зарядка. Вот о чем идет речь.

Лично к тебе, бездарная жадная женщина, люди, живущие своим трудом в профессии, испытывают только презрение. Потому что именно такие показатели называется «ниже плинтуса».

А вместо своей прямой работы ты спекулировала масками. По тысяче рублей за пять штук, я никогда не устану повторять. И сейчас есть только один способ сделать так, чтобы Матч наконец-то уделал Карусель.

Это назначить Канделаки главной по Карусели. Ведь именно зарядку ты проводила в месте концентрации всяческого начальства, когда поздравила с победой игрока сборной России Сердара Азмуна...

Мир изменится, но останется одно: где Тина Канделаки, там унитазно бездонный провал.

Жалкая, которую не жалко, - написал Василий Уткин в своих социальных сетях.

Напомним, что все передачи телеканала «Матч-ТВ» проиграли на прошлой неделе в телерейтингах утренней зарядке на детском канале «Карусель».