«Челси» связался с Райолой по поводу трансфера Доннаруммы «Челси» связался с футбольным агентом Мино Райолой по поводу возможного перехода голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на британский Sunday Express, «Челси» попросил Райолу держать их в курсе ситуации с контрактом Доннаруммы в Милане.

Отмечается, что этим летом «синие» представят новый номер 1, так как в клубе потеряли веру в Кепу Аррисабалагу.

Ранее сообщалось, что Доннарумма попал в сферу интересов «Реала» и «ПСЖ».

Отметим, что Доннарумма выступает в «Милане» с 2015 года. За это время он принял участие в 190 матчах, пропустив 199 голов и 69 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности. За национальную сборную он провел 16 встреч.

В текущем сезоне голкипер провел 26 матчей, пропустил 33 мяча и отыграл «на ноль» в десяти играх. Его контракт с командой действует до лета 2021 года.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии по футболу приостановлен с 11 марта. Сообщалось, что президенты итальянских клубов рассмотрят вариант с возобновлением чемпионата в начале июня и завершением турнира 30 июля.