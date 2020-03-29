«Челси» связался с Райолой по поводу трансфера Доннаруммы

Как сообщает Football Italia со ссылкой на британский Sunday Express, «Челси» попросил Райолу держать их в курсе ситуации с контрактом Доннаруммы в Милане.
Отмечается, что этим летом «синие» представят новый номер 1, так как в клубе потеряли веру в Кепу Аррисабалагу.
Ранее сообщалось, что Доннарумма попал в сферу интересов «Реала» и «ПСЖ».
Отметим, что Доннарумма выступает в «Милане» с 2015 года. За это время он принял участие в 190 матчах, пропустив 199 голов и 69 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности. За национальную сборную он провел 16 встреч.
В текущем сезоне голкипер провел 26 матчей, пропустил 33 мяча и отыграл «на ноль» в десяти играх. Его контракт с командой действует до лета 2021 года.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии по футболу приостановлен с 11 марта. Сообщалось, что президенты итальянских клубов рассмотрят вариант с возобновлением чемпионата в начале июня и завершением турнира 30 июля.
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