Гарри Кейн: Если я не буду чувствовать, что мы растем как команда, я могу покинуть «Тоттенхэм» Нападающий сборной Англии рассказал, при каких условиях покинет лондонский клуб.

В прямой трансляции в инстаграме Гарри Кейн ответил на вопрос о том, собирается ли он покинуть «Тоттенхэм».

«Меня часто об этом спрашивают, – заявил Кейн. – Это один из тех вопросов, на который я не могу ответить положительно или отрицательно. Я люблю «Тоттенхэм».

Если я не буду чувствовать, что мы растем как команда, что мы движемся в верном направлении, то я не из тех, кто захочет остаться просто ради того, чтобы остаться.

Я амбициозный игрок».

Воспитанник «Тоттенхэма» Кейн выступает за главную команду клуба с августа 2011 года. На правах аренды он играл за «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер». Всего на счету капитана сборной Англии 278 матчей, 181 гол и 30 результативных передач в составе «шпор».