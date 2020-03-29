Дуглас Коста: Знали, что в любой момент ситуация с пандемией может повлиять на наши доходы Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал, что в команде обсуждали возможно сокращение зарплат футболистов.

- Проблема зарплаты сложна, потому что, когда вы просите деньги у футболиста, он начинает жаловаться. Мы обсуждали все друг с другом, и знали, что в любой момент ситуация может ухудшиться, что повлияет на наши доходы.

«Ювентус» не виноват, клуб не несет ответственности за вирус. Ни у кого не было хрустального шара, чтобы предсказать, что произойдет, и что все виды спорта, а не только футбол, будут приостановлены, - приводит слова Косты Football Italia со ссылкой на Esporte Interativo.

Ранее пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что футболисты и тренеры клуба отказались от зарплаты за март, апрель, май и июнь. Такая мера в условиях приостановки соревнований поможет туринскому клубу сэкономить порядка 90 миллионов евро.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии по футболу приостановлен с 11 марта. Сообщалось, что президенты итальянских клубов рассмотрят вариант с возобновлением чемпионата в начале июня и завершением турнира 30 июля.