Гарри Кейн: 30 июня – это дедлайн для завершения сезона Нападающий «Тоттенхэма» прокомментировал ситуацию с приостановкой соревнований.

Сезон в АПЛ официально приостановлен до 30 апреля, но есть серьезные сомнения по поводу того, что соревнования в принципе удастся возобновить в условиях пандемии коронавируса. Капитан «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн, что дата 30 июня должна быть крайним сроком для завершения сезона-2019/20.

«Я знаю, что в АПЛ сделают все возможное, чтобы завершить сезон, – заявил Кейн в интервью эксперту телеканала Sky Sports Джейми Реднаппу в инстаграме. – Однако нужна точка невозврата, после которой станет ясно, что уже нельзя больше ждать. Лично я считаю, что нельзя продолжать соревнования после 30 июня. Это дедлайн.

Играть в июле или августе и откладывать следующий сезон? Я не вижу в этом каких-то особенных выгод. В то же время, я не знаю всех составляющих – закулисья и финансовой стороны вопроса».

В чемпионате Англии было сыграно 29 туров из 38. «Ливерпулю» остается одержать две победы для того, чтобы оформить первый чемпионский титул за 30 лет.

«Тоттенхэм» занимает восьмое место, набрав 41 очко.