«Спартак» призвал болельщиков не выходить из дома без крайней необходимости «Спартак» призвал болельщиков в рамках борьбы с распространением коронавируса и не покидать дома без необходимости.

- Соблюдайте социальную дистанцию. Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя, - говорится в сообщении пресс-службы московской команды, опубликованном в Twitter.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с понедельника домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов, в России зарегистрировано 1534 случая заражения.