С понедельника Моуринью начнет проводить видеотренировки с игроками «Тоттенхэма» Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью с понедельника начнет проводить прямые видеотренировки с футболистами команды.

Как сообщает Sky Sports, таким образом португальский специалист стремится сохранить тренировочный процесс во время паузы, связанной с эпидемией коронавируса.

Отмечается, что игрокам «Шпор» были выдана программа индивидуальных тренировок, а также предоставлено соответствующее оборудование: велотренажеры, ролики и гири.

Напомним, что сезон в английской премьер-лиги официально приостановлен до 30 апреля, но пока нет уверенности, что соревнования в удастся возобновить в условиях пандемии. Всего в чемпионате было сыграно 29 туров из 38.

«Ливерпулю» остается одержать две победы для того, чтобы оформить первый чемпионский титул за 30 лет. «Тоттенхэм» занимает восьмое место, набрав 41 очко.