Президент Итальянской ассоциации футболистов: Есть опасения, что сезон здесь и закончится Глава Итальянской ассоциации футболистов (AIC) Дамиано Томмази заявил, что чемпионат Италии может не возобновиться.

- После слов министра Спадафора, есть опасения, что сезон здесь закончится. Поэтому необходимо решить проблему завершения сезона со спортивной и контрактной точек зрения.

Что касается сокращения заработной платы, мы ищем, если возможно, общее решение. «Ювентус» продвинулся вперед в этом вопросе, но то, что они сделали, не стало для нас неожиданностью.

Если между клубами и игроками нет споров, мы не обязаны вмешиваться. Если они нашли соглашение, это нормально, - цитирует Томмази Football Italia.

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что предложит продлить блокировку спортивных соревнований всех уровней на весь апрель.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса все спортивные соревнования на территории Италии были приостановлены. Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина отмечал, что чемпионат может быть возобновлен в мае.