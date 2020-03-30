Шамиль Газизов: Домашний режим для футболистов «Уфы» продлен до 12 апреля Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов продлил домашний режим для игроков команды.

- Домашний режим для футболистов продлен до 12 апреля, - цитирует Газизова «РИА Новости».

Напомним, что в данный момент чемпионат России официально приостановлен до 10 апреля. В турнире было сыграно 22 тура из 30.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тысяч человек, зафиксировано почти 30 тысяч смертельных исходов, в России зарегистрировано 1534 случая заражения