«ПСЖ» предложит Куасси продлить контракт Соглашение будет продлено до 2025 года.

«ПСЖ» планирует продлить контракт с 17-летним защитником Танги Куасси до 2025 года.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter журналист и инсайдер Никола Скира. Он отмечает, что контракт будет заключен в июне, когда игроку исполнится 18 лет.

Куасси является воспитанником академии «ПСЖ». В текущем сезоне он провел девять матчей в различных турнирах за первую команду парижан.