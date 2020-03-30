«Реал» заинтересовался игроком «Сан-Паулу» Бразильский клуб хочет за Игора Гомеса 50 млн евро.

«Реал» хочет купить полузащитника «Сан-Паулу» Игора Гомеса, которого бразильцы оценили в 50 млн евро.

Об этом сообщает AS, отмечая, что 21-летний футболист является воспитанником «Сан-Паулу».

В текущем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи.