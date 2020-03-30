«Реал» заинтересовался игроком «Сан-Паулу»

«Реал» хочет купить полузащитника «Сан-Паулу» Игора Гомеса, которого бразильцы оценили в 50 млн евро.
Об этом сообщает AS, отмечая, что 21-летний футболист является воспитанником «Сан-Паулу».
В текущем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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