Моуринью будет тренировать игроков «Тоттенхэма» по видеосвязи Такое решение принято из-за приостановки первенства АПЛ в связи с пандемией коронавируса.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и его ассистенты с 30 марта будут тренировать футболистов клуба удаленно. Это произойдет посредством видеосвязи.

Весь персонал и игроки команды находятся в самоизоляции из-за коронавируса, сезон АПЛ приостановлен как минимум до 30 апреля.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.