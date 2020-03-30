«Арсенал» заинтересовался 19-летним игроком «Брондбю» Бен Слимане давно интересует лондонский клуб.

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к датскому полузащитнику «Брондбю» с тунисскими корнями Анису Бен Слимане.

Как сообщает Goal.com, датчане, в случае продажи игрока, смогут покрыть финансовые потери, связанные с пандемией коронавируса в мире и отменой почти всех соревнований. Они оценивают игрока в пять миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний Бен Слимане провел 17 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.