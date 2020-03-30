«Реал» может купить Упамекано Однако ему предстоит выдержать конкуренцию в борьбе за игрока с другими европейскими грандами.

«Реал» включился в борьбу за центрального защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано. На игрока также претендуют «Арсенал», «Бавария» и «Барселона».

Мадридцы готовы заплатить за 21-летнего француза 60 млн евро, сообщает AS. Именно такая сумма отступных прописана в контракте защитника.

Упамекано в текущем сезоне провел 29 матчей, отдав одну голевую передачу и не забив ни одного гола.