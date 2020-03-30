Чемпионат Италии может быть завершен досрочно Причиной станет пандемия коронавируса, которая бушует в мире.

Серия А и турниры других дивизионов в Италии могут завершиться досрочно.

«Есть опасения, что чемпионат будет завершен досрочно. Поэтому, возможно, нам придется решать не только спортивные вопросы, но и те, что связаны с контрактами игроков. Что касается сокращения зарплат, то мы постараемся прийти к единому решению, насколько это возможно», - приводит Football Italia слова президента Итальянской ассоциации футболистов Дамиано Томмази

Ранее матчи серии A были приостановлены из-за ситуации вокруг коронавируса, турнир планировалось возобновить третьего мая, однако впоследствии выяснилось, что это невозможно.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.