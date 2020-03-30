«Бавария» в ближайшее время может продлить контракт с Мюллером

«Бавария» близка к продлению контракта с форвардом Томасом Мюллером. Соглашение с 30-летним немцем будет рассчитано до 2023 года.
Об этом сообщает Kicker.
Мюллер является воспитанником мюнхенского клуба. В текущем сезоне он забил девять голов и отдал 17 результативных передач, проведя 32 матча за «Баварию».
Мозякину предложили 40 миллионов. Он просил 60 Сергей Мозякин покидает «Металлург»? Капитана «сталеваров» не устраивает финансовая сторона предложенного клубом нового контракта. «Советскому спорту» стали известны детали переговоров. 26.03.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав В «Магнитке» режут. Пока контракты В «Металлурге» включили режим жесткой экономии. Лидерам предложили новые финансовые условия, в разы меньше прежних. Не все на них согласились.
29.03.2020 18:30 Хоккей Домрачев Владислав Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Для них болезнь куда опаснее. Кто из спортивных руководителей заразился коронавирусом Заболевание у людей старшего возраста, к которым относятся многие функционеры, может перетекать в тяжелые формы. 29.03.2020 21:00 Футбол Иванова Дарья Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия