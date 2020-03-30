«Бавария» в ближайшее время может продлить контракт с Мюллером Соглашение будет подписано до 2023-го года.

«Бавария» близка к продлению контракта с форвардом Томасом Мюллером. Соглашение с 30-летним немцем будет рассчитано до 2023 года.

Об этом сообщает Kicker.

Мюллер является воспитанником мюнхенского клуба. В текущем сезоне он забил девять голов и отдал 17 результативных передач, проведя 32 матча за «Баварию».