Александр Головин: Больше всего скучаю по бане Форвард «Монако» прошел блиц-опрос для официального твиттера французского клуба.

- Ваша любимая еда?

- Курица.

- Ваша любимая музыка?

- Слушаю все подряд.

- По чему русскому больше всего скучаете?

- По бане.

- Кто самый веселый в «Монако»?

- Ислам Слимани.

- Лучший момент в карьере?

- Переход в «Монако». С этим сравнимо только с участием в чемпионате мира.

- Самый красивый гол в карьере?

- За ЦСКА в Лиге Европы в ворота лондонского «Арсенала».

- Лучший футболист, вместе с которым играли?

- Сеск Фабрегас.

- За какую команду болели в детстве?

- За «Реал».

- Ваше любимое место в Монако?

- Ресторан «Рампольди».