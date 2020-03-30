Нойер требует от «Баварии» продлить контракт еще на пять лет Соглашение 34-летнего вратаря на данный момент действует до лета следующего года.

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер хочет продлить контракт минимум до 2025-го года. К тому времени ему исполнится уже 39 лет.

Как сообщает Bild, руководство мюнхенского клуба готово на данный момент продлить соглашение только до 2023-го года.

Ситуация осложняется тем, что голкипер «Шальке» Александр Нюбель должен присоединиться к «Баварии» летом на правах свободного агента. Таким образом он останется на скамейке запасных на долгое время.