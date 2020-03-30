«Атлетико» интересуется защитником «Челси» Маркос Алонсо в скором времени может перебраться из Лондона в Мадрид.

Защитник «Челси» Маркос Алонсо привлек внимание «Атлетико». В его приобретении лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

Он видит этого игрока основным левы защитником в обозримом будущем, сообщает Don Balon.

В текущем сезоне Алонсо провел за «Челси» 20 матчей. Он забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его стоимость оценивается в 25 млн евро.