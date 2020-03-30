Терим излечился от коронавируса Тесты на коронавирус у известного турецкого тренера после заболевания дали отрицательный результат.

Член правления «Галатасарая» Тунч Унер заявил, что последние анализы на коронавирус, взятые у главного тренера команды Фатиха Терима и вице-президента клуба Абдурахима Албайрака, оказались отрицательными.

«Фатих Терим и Абдурахим Албайрак сдали отрицательные анализы на коронавирус, оба будут выписаны из больницы в скором времени», — приводит Hurriyet слова Унера. Терим и Албайрак были помещены в больницу 23 марта после того, как сдали положительный анализ на коронавирус.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.