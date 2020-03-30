РФС изменил свой логотип из-за карантина (фото)

Фото было опубликовано на официальной странице организации в Instagram. Пост сопровожден хэштегом #ОставайтесьДома.
Напомним, что чемпионат России на данный момент официально приостановлен до 10 апреля. На момент паузы было сыграно 22 тура из 30. Лидером в турнирной таблице является «Зенит», набравший 50 очков. Второе место занимает «Локомотив» (41). Тройку лучших замыкает «Краснодар» (41). Что касается зоны вылета, то пока напрямую вылетают «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22). В зоне переходных матчей находятся «Оренбург» (23) и «Рубин» (23), идущие на 13-м и 14-м местах соответственно.
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий Томас Цорн: «Спартак» заинтересован, чтобы этот чемпионат России был доигран Генеральный директор красно-белых дал большое интервью агентству «Трансфермаркт». Вот некоторые интересные фрагменты. 30.03.2020 18:44 Футбол Безъязычный Алексей «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Как Айзерману реанимировать «Детройт»? Перекупить у «Тампы» Сергачева! Виталий Славин собрал всех российских игроков НХЛ, которые 1 июля выйдут на рынок. 26.03.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей