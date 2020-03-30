РФС изменил свой логотип из-за карантина (фото) Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила об изменении своего логотипа на время карантина в связи с пандемией коронавируса.

Фото было опубликовано на официальной странице организации в Instagram. Пост сопровожден хэштегом #ОставайтесьДома.

Напомним, что чемпионат России на данный момент официально приостановлен до 10 апреля. На момент паузы было сыграно 22 тура из 30. Лидером в турнирной таблице является «Зенит», набравший 50 очков. Второе место занимает «Локомотив» (41). Тройку лучших замыкает «Краснодар» (41). Что касается зоны вылета, то пока напрямую вылетают «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22). В зоне переходных матчей находятся «Оренбург» (23) и «Рубин» (23), идущие на 13-м и 14-м местах соответственно.